Нутрициолог предупреждает о вреде фруктов

Диетолог и нутрициолог российской клиники предупреждает, что некоторые фрукты вредны для тех, кто хочет похудеть, сообщает Zakon.kz.

"Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках. Они содержат большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса". Доктор Оксана Панова

Оксана Панова, диетолог, нутрициолог и эндокринолог из Сант-Петербурга рассказала изданию Газета.ру, что некоторые фрукты опасны для худеющих людей. Есть сладкие плоды на ужин не стоит, если вы хотите похудеть или сохранить фигуру, говорит доктор.

После шести вечера врач рекомендует совсем отказаться от употребления сладких фруктов. Кислые же в вечернее время стоит ограничить.

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