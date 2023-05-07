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Нутрициолог предупреждает о вреде фруктов

Нутрициолог предупреждает о вреде фруктов Фото: pixabay
Диетолог и нутрициолог российской клиники предупреждает, что некоторые фрукты вредны для тех, кто хочет похудеть, сообщает Zakon.kz.
Оксана Панова, диетолог, нутрициолог и эндокринолог из Сант-Петербурга рассказала изданию Газета.ру, что некоторые фрукты опасны для худеющих людей. Есть сладкие плоды на ужин не стоит, если вы хотите похудеть или сохранить фигуру, говорит доктор.
"Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках. Они содержат большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса". Доктор Оксана Панова

После шести вечера врач рекомендует совсем отказаться от употребления сладких фруктов. Кислые же в вечернее время стоит ограничить.

Ранее врач-гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова рассказала о том, кому опасно употреблять в пищу редис.

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