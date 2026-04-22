#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.73
546.57
6.19
Советы

"Все, что бегало": диетолог раскрыл, что можно есть по вечерам без вреда для фигуры

Мужчина, еда, ночь, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 06:59 Фото: freepik
Российский диетолог-нутрициолог Роман Пристанский раскрыл в беседе с "Радио 1", что лучше есть поздним вечером, если не хочется вредить фигуре, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, упор стоит сделать на белковую пищу.

"Нужно класть себе в тарелку все, что прыгало, бегало, летало, плавало или хотело прыгать, бегать, летать и плавать. Едим без всяких зазрений совести. То есть должна быть белковая пища: мясо, рыба, птица, морепродукты. А если нет проблем с лактозой, идеальный вариант на вечер – творог", – считает специалист.

От орехов и жирной пищи он советует отказаться. В одном "кулачке" орехов, по его словам, содержится до 300 килокалорий, а насыщения они практически не дают.

Ранее японские ученые выяснили, почему употребление хлеба ведет к быстрому набору веса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: