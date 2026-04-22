"Все, что бегало": диетолог раскрыл, что можно есть по вечерам без вреда для фигуры

Российский диетолог-нутрициолог Роман Пристанский раскрыл в беседе с "Радио 1", что лучше есть поздним вечером, если не хочется вредить фигуре, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, упор стоит сделать на белковую пищу. "Нужно класть себе в тарелку все, что прыгало, бегало, летало, плавало или хотело прыгать, бегать, летать и плавать. Едим без всяких зазрений совести. То есть должна быть белковая пища: мясо, рыба, птица, морепродукты. А если нет проблем с лактозой, идеальный вариант на вечер – творог", – считает специалист. От орехов и жирной пищи он советует отказаться. В одном "кулачке" орехов, по его словам, содержится до 300 килокалорий, а насыщения они практически не дают. Ранее японские ученые выяснили, почему употребление хлеба ведет к быстрому набору веса.

