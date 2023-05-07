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Нокаутом победил казахстанский боец соперника в андекарде "Канело"

Нокаутом победил казахстанский боец соперника в андекарде "Канело" Фото: Instagram/amankul.abilkhan
Казахстанский боксер Абильхан Аманкул выступил на вечере бокса в андеркарде у Сауля "Канело" Альвареса. Во втором раунде он нокаутировал соперника и одержал победу, сообщает Zakon.kz.

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На ринге непобежденный казахстанский боец встретился с мексиканцем Фабианом Риосом Фраусто. Поединок был рассчитан на восемь раундов, однако Абильхан Аманкул завершил бой досрочно, передает Sports.kz.

Казахстанец победил уже во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Абильхан Аманкул одержал четвертую победу на профессиональном ринге.

Аманкул был серебряным призером чемпионата мира в 2017 году и в Азиатских играх в 2018. Бронзу он завоевал на чемпионате Азии в 2017. Сейчас он тренируется в зале Сауля Альвареса под руководством его наставника Эдди Рейносо.

Напомним, что накануне, 6 мая на ринг в Ташкенте, где проходит мировое первенство по боксу, вышли два члена сборной Казахстана – Дулат Бекбауов и Асланбек Шымбергенов. Оба спортсмена выиграли свои поединки.

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Мария Мельникова
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