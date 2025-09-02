#АЭС в Казахстане
Спорт

Иван Дычко выступит на вечере бокса Канело

Иван Дычко выступит 14 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 08:44 Фото: Instagram/tomyankelloboxing
14 сентября казахстанский боксер выступит в андеркарте вечера бокса Канело – Теренс Кроуфорд, сообщает Zakon.kz.

Дычко (15-0, 14 КО) ждет 10-раундовый бой с американцем Джермейном Франклином (23-2, 15 КО) на 65-тысячном стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Казахстанец поделился анонсом на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/ivandychko

Для 35-летнего Дычко это первое большое шоу за восьмилетнюю карьеру в профи, а вот Франклин дважды бился в главных событиях вечеров бокса в Лондоне. Он проходил 12 раундов с Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

Олимпийская чемпионка в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф подала в спортивный арбитражный суд апелляцию на запрет World Boxing участвовать в женских соревнованиях под эгидой организации без подтверждения пола.

Фото Алия Абди
Алия Абди
