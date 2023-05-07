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Режим ЧС ввели в российском регионе из-за пожара на пороховом складе

Режим ЧС ввели в российском регионе из-за пожара на пороховом складе Фото: pixabay
В российском городе Реж Свердловской области в ночь на седьмое мая ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на местном складе пороха произошел крупный пожар. Жителей эвакуируют, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям российских СМИ, пожар начался шестого мая. Изначально считалось, что огонь пришел на склады из ближайшего леса, где также бушует пламя. Однако позднее выяснилось, что в лес огонь перекинулся со складских помещений.

Два склада уже уничтожены пламенем, это 960 кв метров. Еще три помещения удалось отстоять. Всего в этом районе находятся 20 пороховых складов. Они принадлежат предприятию по утилизации снарядов и производству промышленной взрывчатки. По информации СМИ, на каждом из них может храниться до 20 тонн пороха.

После введения режима чрезвычайной ситуации местных жителей начали эвакуировать из опасной зоны. Сотрудники МЧС сообщили об эвакуации 15 домов, это 400 человек. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Пятого мая в Северо-Казахстанской области разгорелся пожар вокруг нефтебазы. Очаги пожара в болотной местности вокруг нефтебазы в Петропавловске оказались разрозненны. Со стихией выехали бороться силы и средства службы пожаротушения ДЧС СКО, а также пожарные подразделения Южно-Уральской железной дороги.

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