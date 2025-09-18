Режим ЧС введен в Алатау из-за пожара на полигоне: что это значит
Фото: акимат Алматинской области
В городе Алатау Алматинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера местного масштаба из-за крупного пожара на территории мусорного полигона, сообщает Zakon.kz.
Об этом 18 сентября рассказали в акимате города.
"Данное решение принято в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Поскольку пожар охватил значительную территорию, введение режима ЧС позволяет оперативно задействовать все необходимые силы и средства – пожарные расчеты, спасателей, специализированную технику, а также скоординировать работу всех служб. Принятые меры направлены на ускорение работ по ликвидации последствий", – пояснили в акимате Алатау.
Там заверили, что ситуация находится под постоянным контролем. Угрозы жизни жителей нет. Все службы работают в усиленном режиме.
"Для установления причин возгорания будет проведена специальная проверка. Просим жителей сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям", – заключили в акимате.
17 сентября стало известно о намерении ввести режим ЧС в Алатау.
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области начался 15 сентября 2025 года утром и его тушат до сих пор. Тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.
