Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на период с 7 по 9 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана 7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +26+28°C, ночью +6+8°C. 8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +9+11°C. 9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +25+27°C, ночью заморозки +10+12°C. Алматы 7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +4+6°C. 8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 0-5 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +5+7°C. 9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 0-5 м/с. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +7+9°C. Шымкент 7 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +25+27°C, ночью +10+12°C. 8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +10+12°C. 9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +12+14°C. 7 мая в нескольких областях Казахстана сохраняется штормовое предупреждение. Читайте также 154 футбольных болельщиков задержали за антисемитские кричалки в Нидерландах Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

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