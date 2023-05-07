Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Астана Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на период с 7 по 9 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +26+28°C, ночью +6+8°C.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +9+11°C.

9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +25+27°C, ночью заморозки +10+12°C.

Алматы

7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +4+6°C.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 0-5 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +5+7°C.

9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 0-5 м/с. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +7+9°C.

Шымкент

7 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +25+27°C, ночью +10+12°C.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +10+12°C.

9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +12+14°C.

7 мая в нескольких областях Казахстана сохраняется штормовое предупреждение.

Читайте также

154 футбольных болельщиков задержали за антисемитские кричалки в Нидерландах

Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
В Алматы сносят четырехэтажное здание
В Алматы сносят четырехэтажное здание
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления