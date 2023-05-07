Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Астана
7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +26+28°C, ночью +6+8°C.
8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +9+11°C.
9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +25+27°C, ночью заморозки +10+12°C.
Алматы
7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +4+6°C.
8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 0-5 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +5+7°C.
9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 0-5 м/с. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +7+9°C.
Шымкент
7 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +25+27°C, ночью +10+12°C.
8 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +10+12°C.
9 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +12+14°C.
7 мая в нескольких областях Казахстана сохраняется штормовое предупреждение.