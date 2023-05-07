154 футбольных болельщика задержали за антисемитские кричалки в Нидерландах

Полиция Нидерландов арестовала 154 футбольных болельщика за антисемитские кричалки, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению, футбольных болельщиков несколько раз предупреждали, чтобы они перестали петь, когда они направлялись из метро к стадиону "Йохан Кройфф Арена", пишет CNN.

Болельщов арестовали по прибытии на станцию метро рядом со стадионом.

Аресты произошли в тот же день, когда "Аякс" и АЗ "Алкмар" играли матч на арене.

В заявлении полиции не уточняется, за какую команду болеют задержанные болельщики.

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