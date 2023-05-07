Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в Рудном: огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов

Пожар в Рудном: огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов Фото: gov.kz
20 домов горели в дачном массиве в 7 км от Рудного, сообщает Zakon.kz.

В 13:06 6 мая в 7 километрах от города Рудный в садовом обществе № 2 произошло возгорание сухой травы, которое быстро перекинулось на 20 нежилых дачных домов общей площадью 0,3 гектара. Кроме того, за пределами садового общества в логе горела сухая трава и камыш на общей площади около 2,1 гектара.

Пожар в Рудном: огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов

Фото: gov.kz

Пожар в Рудном: огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов

Фото: gov.kz

Сильный ветер и жаркая погода способствовали быстрому распространению огня. Захламления на узких дачных улицах затрудняли проезд пожарной техники к месту пожара.

Силами ДЧС пожар был ликвидирован в 19:23. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС, а также НГПС АО "ССГПО", состоящая из 5 человек и одной единицы техники.

ДЧС Костанайской области обращает внимание на то, что в жаркую погоду нельзя жечь сухую траву или разводить костры, так как сильный ветер может способствовать быстрому распространению возгорания на большие территории.

Читайте также

Двухлетняя девочка выжила, упав с третьего этажа в Астане

Главное к утру: незаконная охота полицейского, склад наркотиков в столице и рекорд от казахстанского ефрейтора

Сотрудника полиции задержали за незаконную охоту в СКО

Мухит Турсынали
Рудный
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
карандаши
Гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака
В Алматы сносят четырехэтажное здание
В Алматы сносят четырехэтажное здание
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления