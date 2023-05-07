Пожар в Рудном: огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов

20 домов горели в дачном массиве в 7 км от Рудного, сообщает Zakon.kz.

В 13:06 6 мая в 7 километрах от города Рудный в садовом обществе № 2 произошло возгорание сухой травы, которое быстро перекинулось на 20 нежилых дачных домов общей площадью 0,3 гектара. Кроме того, за пределами садового общества в логе горела сухая трава и камыш на общей площади около 2,1 гектара.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Сильный ветер и жаркая погода способствовали быстрому распространению огня. Захламления на узких дачных улицах затрудняли проезд пожарной техники к месту пожара.

Силами ДЧС пожар был ликвидирован в 19:23. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС, а также НГПС АО "ССГПО", состоящая из 5 человек и одной единицы техники.

ДЧС Костанайской области обращает внимание на то, что в жаркую погоду нельзя жечь сухую траву или разводить костры, так как сильный ветер может способствовать быстрому распространению возгорания на большие территории.