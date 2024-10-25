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Законодательство РК

В Талдыкоргане чуть не сгорел дачный дом

Огонь, пожар, горящий сухостой, горящая трава, природный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 04:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В дачном обществе Талдыкоргана "Коктем" по ул. Рябинова произошло загорание дачного дома, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пожара на другие дачные участки.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 04:03

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар потушили на площади 50 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее крупный пожар разгорелся на хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области.

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