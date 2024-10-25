В Талдыкоргане чуть не сгорел дачный дом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В дачном обществе Талдыкоргана "Коктем" по ул. Рябинова произошло загорание дачного дома, сообщает Zakon.kz.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пожара на другие дачные участки.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар потушили на площади 50 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее крупный пожар разгорелся на хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области.
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