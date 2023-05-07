12 казахстанских школьников стали призерами Менделеевской олимпиады

12 казахстанских школьников стали призерами 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, сообщает Zakon.kz.

В Астане завершилась 57-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. По итогам сборная команда Казахстана завоевала две серебряные и 10 бронзовых медалей:

"Серебро":

Алихан Смет — Астана, учащийся 11 класса лицей-интерната для одаренных мальчиков "Білім-инновация";

Инсар Имаш — Алматы, учащийся 11 класса школы Haileybury.

"Бронза":

Бекболат Мамырбеков — Усть-Каменогорск, учащийся 11 класса специализированного лицея для одаренных детей "Білім-инновация";

Шәкір Жақсылық — Актау, учащийся 10 класса лицея-интерната "Білім-инновация";

Диас Қоршыбек — Тараз, учащийся 10 класса специализированного лицея-интерната для одаренных мальчиков "Білім-Инновация";

Кирилл Ким — Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;

Әліби Мұғалім — учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация";

Айбол Оразалин — Алматы, учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната "Білім-инновация";

Әділжан Молдағұл — Актау, учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация";

Абылай Кабдулхадыр — Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления;

Ринат Илюсизов – Павлодар, учащийся 10 класса школы-лицея № 8 для одаренных детей;

Асанәлі Қали — Костанай, учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация".

Также специальным призом министра просвещения РК в номинации "Лучшее решение в теоретическом туре" награжден школьник из Астаны Алихан Смет. Победителям олимпиады выделены 17 грантов в пять ведущих отечественных вузов страны.

В Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии участвовали 116 школьников из 21 страны.