12 казахстанских школьников стали призерами Менделеевской олимпиады
Фото: freepik
12 казахстанских школьников стали призерами 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, сообщает Zakon.kz.
В Астане завершилась 57-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. По итогам сборная команда Казахстана завоевала две серебряные и 10 бронзовых медалей:
"Серебро":
- Алихан Смет — Астана, учащийся 11 класса лицей-интерната для одаренных мальчиков "Білім-инновация";
- Инсар Имаш — Алматы, учащийся 11 класса школы Haileybury.
"Бронза":
- Бекболат Мамырбеков — Усть-Каменогорск, учащийся 11 класса специализированного лицея для одаренных детей "Білім-инновация";
- Шәкір Жақсылық — Актау, учащийся 10 класса лицея-интерната "Білім-инновация";
- Диас Қоршыбек — Тараз, учащийся 10 класса специализированного лицея-интерната для одаренных мальчиков "Білім-Инновация";
- Кирилл Ким — Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;
- Әліби Мұғалім — учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация";
- Айбол Оразалин — Алматы, учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната "Білім-инновация";
- Әділжан Молдағұл — Актау, учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация";
- Абылай Кабдулхадыр — Астана, учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления;
- Ринат Илюсизов – Павлодар, учащийся 10 класса школы-лицея № 8 для одаренных детей;
- Асанәлі Қали — Костанай, учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация".
Также специальным призом министра просвещения РК в номинации "Лучшее решение в теоретическом туре" награжден школьник из Астаны Алихан Смет. Победителям олимпиады выделены 17 грантов в пять ведущих отечественных вузов страны.
В Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии участвовали 116 школьников из 21 страны.
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