Женщина погибла в ДТП в Жетысуской области

Один человек погиб, еще двое получили травмы в ДТП на трассе в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Дорожная авария произошла 7 мая в Аксуском районе с участием Hyundai Tucson и ГАЗ-53.

Как стало известно, водитель кроссовера пытался обогнать грузовик на 360 километре автодороги Алматы-Оскемен, но в результате касательного столкновения с грузовиком потерял управление и выехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся.

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В результате происшествия погибла 54-летняя женщина. Водитель Hyundai вместе с пассажиром получили различные травмы и доставлены в ближайшую больницу.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.