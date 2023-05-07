Принц Гарри уже вернулся в США, после коронации своего отца

6 мая в Лондоне прошла коронация Чарльза III. Наследный принц Гарри после церемонии не задержавшись во дворце, поспешил вернуться из Соединенного Королевства в Соединенные Штаты, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям британских СМИ, герцог Сассекский немедленно вылетел обратно в Калифорнию, где он проживает со своей женой и двумя детьми.

Он сел на коммерческий рейс вскоре после завершения службы коронации.

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Стюардессы British Airways подтвердили CNN, что принц Гарри находился на рейсе, который приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса 6 мая.

Появление Гарри на большом дне его отца было первым разом, когда его видели публично со своей семьей с момента выхода его взрывных мемуаров.

До коронации стало известно, что принцу после 10 лет службы в армии запретили надеть военную форму на церемонию.

