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Сакен Бибосынов потерпел поражение на чемпионате мира по боксу в Ташкенте

бой Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Боксер из Казахстана Сакен Бибосынов проиграл свой первый поединок на Чемпионате мира-2023 в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Выступил спортсмен в весовой категории до 51 килограмма. Он встретился с Дипаком Кумаром из Индии в 1/16 финала и неожиданно потерпел поражение по очкам. Таким образом, выступление Сакена Бибосынова на этом мировом первенстве завершилось досрочно.

Бибосынов - бронзовый призер Олимпиады-2020 и действующий чемпион мира в боксе. Кроме того, он стал бронзовым призером на чемпионате мира 2019 года и выиграл "бронзу" и "серебро" на чемпионатах Азии в 2021 и 2022 годах соответственно. Его соперник, Дипак Кумар, является серебряным призером чемпионата Азии 2019 года.

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