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Сакен Бибосынов прошел в четвертьфинал Олимпиады в Париже

боксер на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 23:21 Фото: Турар Казангапов
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 51 кг, выиграл свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК, в 1/8 финала ему противостоял победитель чемпионата Европы-2024 Самет Гюмюш из Турции.

Бибосынов забрал стартовый раунд со счетом 4-1. Во втором казахстанец установил полный контроль в поединке, забрав трехминутку – 5-0. Далее ему оставалось спокойно довести поединок до завершения, что он и сделал – Бибосынов одержал победу единогласным решением и вышел в четвертьфинал.

Следующим оппонентом наверняка станет олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Свой поединок он проведет следом после нашего боксера. В соперниках у него Хуанма Лопес де Хесус (Пуэрто-Рико).

Ранее казахстанский лучник выступил на Олимпиаде в Париже.

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