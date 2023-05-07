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Пожарные поделились видео спасения из огня 68-летнего мужчины

Пожарные поделились видео со спасением из огня 68-летнего мужчины Фото: скриншот видео
5 мая пожарные Алматы спасли 68-летнего мужчину из горящей и задымленной квартиры. В ДЧС Алматы опубликовали видео спасения, сообщает Zakon.kz.

В 07:23 5 мая пожарные получили сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на проспекте Жибек жолы, 37 в Медеуском районе. Прибыв на место через 5 минут, они обнаружили горение кухни на пятом этаже с распространением на балкон и возможной угрозой перехода на кровлю здания.

В результате возникшего пожара в квартире стояла высокая температура и была заполнена токсичным дымом. Газодымозащитная служба вскрыла дверь квартиры и обнаружила мужчину 1955 года рождения в бессознательном состоянии. Спасательный колпак был использован для эвакуации пострадавшего на свежий воздух, а затем пожарные оказали первую помощь. Мужчина был госпитализирован в больницу и, по мнению медиков, его жизни ничего не угрожает.

Пожар был локализован в 07:45 (через 17 минут после прибытия пожарных) и ликвидирован в 07:49 (через 21 минуту после прибытия).

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