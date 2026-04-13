#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Пожарные Алматы вытащили 10 животных из огня и вернули к жизни

котята, животные, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 14:24 Фото: pexels
В Алматы пожарные спасли и реанимировали котят из горящего дома. Об этом стало известно из заявления пресс-службы городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 11 апреля 2026 года в 16:29 пожарные подразделения Жетысуского района выехали на вызов по улице Боткина.

Уже на месте стало понятно, что ситуация серьезная: подъезд двухэтажного жилого дома был заполнен густым дымом, на первом этаже горели домашние вещи.

Огонь быстро распространялся – пламя перекинулось на легковоспламеняющийся простенок квартиры, создавая угрозу перехода на соседние помещения.

В задымленном доме оставались животные, не способные выбраться самостоятельно.

Пожарные вынесли из огня четырех кошек и шестерых котят.

"Некоторых из них пришлось буквально возвращать к жизни: спасатели проводили реанимационные действия, аккуратно приводили животных в чувство и охлаждали водой, помогая справиться с перегревом и последствиями задымления", – отмечено в сообщении ДЧС.

В 16:56 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших среди людей нет.

В ликвидации возгорания были задействованы 25 сотрудников ДЧС и 7 единиц техники.

В ночь на 12 апреля 2026 года в многоэтажном доме в районе Есиль произошла трагедия. В огне погибли трое несовершеннолетних, одну женщину с ожогами госпитализировали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы ищут подростков, катавшихся на поезде, пока в Сети их защищают
15:08, Сегодня
В Алматы ищут подростков, катавшихся на поезде, пока в Сети их защищают
Пожарные поделились видео спасения из огня 68-летнего мужчины
17:28, 07 мая 2023
Пожарные поделились видео спасения из огня 68-летнего мужчины
В Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов
15:05, 27 апреля 2024
В Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
15:31, Сегодня
Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
Сборная Казахстана разгромно проиграла Израилю в отборе на ЕВРО
15:09, Сегодня
Сборная Казахстана разгромно проиграла Израилю в отборе на ЕВРО
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Сегодня
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Сегодня
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: