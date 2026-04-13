Пожарные Алматы вытащили 10 животных из огня и вернули к жизни

В Алматы пожарные спасли и реанимировали котят из горящего дома. Об этом стало известно из заявления пресс-службы городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 11 апреля 2026 года в 16:29 пожарные подразделения Жетысуского района выехали на вызов по улице Боткина.

Уже на месте стало понятно, что ситуация серьезная: подъезд двухэтажного жилого дома был заполнен густым дымом, на первом этаже горели домашние вещи.

Огонь быстро распространялся – пламя перекинулось на легковоспламеняющийся простенок квартиры, создавая угрозу перехода на соседние помещения.

В задымленном доме оставались животные, не способные выбраться самостоятельно.

Пожарные вынесли из огня четырех кошек и шестерых котят.

"Некоторых из них пришлось буквально возвращать к жизни: спасатели проводили реанимационные действия, аккуратно приводили животных в чувство и охлаждали водой, помогая справиться с перегревом и последствиями задымления", – отмечено в сообщении ДЧС.

В 16:56 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших среди людей нет.

В ликвидации возгорания были задействованы 25 сотрудников ДЧС и 7 единиц техники.

