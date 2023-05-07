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Экипаж теплохода спас людей из перевернувшейся на Иртыше лодки

Экипаж теплохода спас людей из перевернувшейся на Иртыше лодки Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Члены экипажа теплохода "Звезда" в Восточном Казахстане спасли людей из перевернувшейся лодки, сообщает Zakon.kz.

Капитан теплохода "Звезда" Александр Бахарев и рулевой-моторист Андрей Денисенко вместе с пассажирами следовали по регулярному маршруту "Речной вокзал-парк "Самал" по реке Иртыш.

Заметив в воде женщину и мужчину, плававших около перевернувшейся лодки, члены экипажа моментально начали действовать. Бросив с судна спасательный круг, пострадавших достали из холодной воды.

Как оказалось, мужчина не справился с управлением, и лодка перевернулась. По счастью, оба находились в спасательных жилетах.

В ДЧС ВКО напоминают населению о необходимости строго соблюдать меры безопасности на воде.

  • Садясь в лодку обязательно надевать спасательные жилеты;
  • Не перегружать плавательное средство;
  • Не выходить на плавательных средствах на реки и озера в непогоду и при сильном ветре.

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Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
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