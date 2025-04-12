Теплоход с туристами загорелся в Таиланде в 25 километрах от берега

В Таиланде с горящего туристического теплохода спасли 26 человек. Судно в момент пожара находилось в море примерно в 25 км от берега, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Naewna, причина возгорания пока неизвестна.

"Инцидент произошел ранним утром в субботу, 12 апреля, в провинции Пхангнга на юге королевства. На теплоходе находились 10 членов экипажа и 16 туристов, которые отправились в открытое море на дайвинг", – пишет издание.

После возникновения пожара, охватившего нижнюю и среднюю палубы, люди сели в спасательную шлюпку, затем их подняли на борт проходящего мимо судна. Обошлось без пострадавших.

Twenty six people, including 16 tourists, were rescued from a diving boat on Saturday after a distressing call was made from MV Dirace boat, 13 nautical miles off Lamu Pier in Phang Nga province. No one was injured. The cause of the fire has yet to be established. #Thailand… pic.twitter.com/zqTkuGsVNJ — Khaosod English (@KhaosodEnglish) April 12, 2025

Издание отмечает, что любителей дайвинга в провинции Пхангнга привлекает затонувшее в 1984 году техническое 60-метровое судно Boon Sung, которое находится на дне на глубине 20 метров.

17 марта в Таиланде в туалете прогулочного судна сгорела 26-летняя туристка из Великобритании Александра Кларк. Она с группой соотечественников занималась дайвингом в районе острова Ко Тао. Пожар начался в районе двигателя, а потом вспыхнул кислород в баллонах.