Теплоход с туристами загорелся в Таиланде в 25 километрах от берега

По информации газеты Naewna, причина возгорания пока неизвестна.

После возникновения пожара, охватившего нижнюю и среднюю палубы, люди сели в спасательную шлюпку, затем их подняли на борт проходящего мимо судна. Обошлось без пострадавших.

Twenty six people, including 16 tourists, were rescued from a diving boat on Saturday after a distressing call was made from MV Dirace boat, 13 nautical miles off Lamu Pier in Phang Nga province. No one was injured. The cause of the fire has yet to be established. #Thailand… pic.twitter.com/zqTkuGsVNJ