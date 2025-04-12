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Мир

Теплоход с туристами загорелся в Таиланде в 25 километрах от берега

пожар, море, теплоход, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 09:10 Фото: Х/KhaosodEnglish
В Таиланде с горящего туристического теплохода спасли 26 человек. Судно в момент пожара находилось в море примерно в 25 км от берега, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Naewna, причина возгорания пока неизвестна.

"Инцидент произошел ранним утром в субботу, 12 апреля, в провинции Пхангнга на юге королевства. На теплоходе находились 10 членов экипажа и 16 туристов, которые отправились в открытое море на дайвинг", – пишет издание.

После возникновения пожара, охватившего нижнюю и среднюю палубы, люди сели в спасательную шлюпку, затем их подняли на борт проходящего мимо судна. Обошлось без пострадавших.

Издание отмечает, что любителей дайвинга в провинции Пхангнга привлекает затонувшее в 1984 году техническое 60-метровое судно Boon Sung, которое находится на дне на глубине 20 метров.

17 марта в Таиланде в туалете прогулочного судна сгорела 26-летняя туристка из Великобритании Александра Кларк. Она с группой соотечественников занималась дайвингом в районе острова Ко Тао. Пожар начался в районе двигателя, а потом вспыхнул кислород в баллонах.

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Андрей Дюсупов
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