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Определились первые казахстанские четвертьфиналисты ЧМ-2023 по боксу

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В Ташкенте завершилась первая неделя мирового первенства по боксу среди мужчин. К этому моменту стали известны некоторые участники четвертьфинала, среди которых два казахстанца – Серик Темиржанов и Камшыбек Кункабаев, сообщает Zakon.kz.

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Первую путевку в стадию 1/4 финала ЧМ-2023 в составе казахстанской сборной завоевал Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. На своем пути он победил Роланда Вереша из Венгрии. 

Успех Серика в 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов повторил Камшыбек Кункабаев, оказавшийся сильнее сирийца Мохаммеда Млайеса. 10 мая нас ожидает супербой в четвертьфинале мирового первенства с участием двух олимпийцев. За выход в полуфинал сразятся  бронзовый призер Олимпиады-2020 Камшыбек Кункабаев и его главный соперник из Узбекистана, олимпийский чемпион Токио-2020 Баходир Джалолов. 

Также порадовал своих болельщиков в седьмой день турнира еще один казахстанский боксер Нурканат Райыс, который выступает в весе до 75 килограммов. Он вышел в 1/8 финала, переиграв доминиканца Дельгадо де лос Сантоса. Следующим соперником нашего боксера станет бразилец Вандерлей Перейра.

Бокс ЧМ-2023 Ташкент

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

7 мая главным разочарованием ЧМ-2023 стало поражение лидера нашей сборной Сакена Бибосынова (51 кг), который уступил Дипаку Кумару из Индии в 1/16 финала. Тем самым он пополнил список казахстанцев, покинувших турнирную сетку мирового первенства.

Ранее прекратили борьбу за медали данных состязаний Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). 

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