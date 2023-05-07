Забастовка сценаристов остановила съемки финального сезона "Очень странных дел"

Начавшаяся работа над финальным сезоном сериала "Очень странные дела" была приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении создателей сериала Мэтта и Росса Дафферов, опубликованном в Twitter.

"Мы надеемся, что будет достигнуто справедливое соглашение (между сценаристами и студиями – прим ред.) и мы сможем вернуться к работе", - пишут Дафферы.

Изначально старт съемок был запланирован на июнь. Сценаристы шоу братья Даффер раскрыли, что планируют использовать в заключительном пятом сезоне шоу идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.



В Netflix подтвердили приостановку. Сценаристы Голливуда устроили забастовку в начале мая из-за низких зарплат. Это самый крупный протест в американской отрасли за последние 15 лет. Представители гильдии требуют повысить им минимальные гонорары, а также начать строже регулировать использование нейросетей при написании сценариев.

Премьера проекта на платформе Netflix назначена на 2024 год.

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