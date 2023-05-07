Ушел из жизни известный актер Александр Тютрюмов

Александр Тютрюмов, известный актер, скончался в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

По словам его дочери, заслуженный артист почувствовал недомогание и стало ему плохо накануне своей смерти. Он скончался в одной из местных больниц сегодня утром.

Александр Аркадьевич известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности".

Родившийся в Подпорожье Ленинградской области, Александр Тютрюмов, после окончания индустриально-педагогического техникума, получил высшее экономическое и политическое образование. Он также прошел обучение во ВГИКе по специальности продюсер кино и телевидения. Завершив обучение, служил в Народном театре областного Подпорожья и работал на киностудии "Ленфильм".

За свою карьеру актер принял участие в более чем 40 фильмах и сериалах, включая "Особенности национальной политики", "Ирония судьбы. Продолжение", "Улицы разбитых фонарей", "Хочу в тюрьму", "Крот", "Мастер и Маргарита", "Ералаш", "Осторожно, Задов!",.