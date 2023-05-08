Американские ученые раскрыли тайну "проклятия Тутанхамона"
Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что основой для распространения легенды стала смерть Джорджа Эдварда Стэнхоупа Молино Герберта – египтолога, более известного как лорд Карнарвон, через некоторое время после того как он вместе с археологом Говардом Картером вскрыл гробницу Тутанхамона.
"Позднее, как отмечено в публикации "Аргументы и факты", пресса растиражировала фразу английской романистки Марии Корелли, заявившей, что незваных гостей усыпальниц ждет "жестокое наказание", а также заявление писателя Артура Конан Дойла, предположившего, что смерть Карнарвона могла быть связана с "элементалями" – духами, охранявшими покой фараона".
Ученые предполагают, что скоропостижная смерть египтолога могла быть вызвана аспергиллезом – болезнью, возбудителем которой являются споры плесневого гриба аспергилла, способного существовать в условиях гробницы.
Именно на это заболевание указывают симптомы, которые были отмечены в последние месяцы жизни Герберта.
Кроме того, добавляют они, в 1923 году 56-летний возраст, в котором скончался лорд Карнарвон, был практически равен средней продолжительности жизни для мужчин.
В апреле сообщалось, что новое исследование устанавливает связь между употреблением газировки, хлебобулочных изделий и пиццы с негативными последствиями для здоровья мозга и повышением вероятности преждевременной смерти.