Американские ученые раскрыли тайну "проклятия Тутанхамона"

Американские ученые заявили, что смогли опровергнуть легенду о проклятии египетских фараонов, появившуюся из-за череды смертей, произошедших после вскрытия гробницы Тутанхамона, сообщает Zakon.kz.

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что основой для распространения легенды стала смерть Джорджа Эдварда Стэнхоупа Молино Герберта – египтолога, более известного как лорд Карнарвон, через некоторое время после того как он вместе с археологом Говардом Картером вскрыл гробницу Тутанхамона.

"Позднее, как отмечено в публикации "Аргументы и факты", пресса растиражировала фразу английской романистки Марии Корелли, заявившей, что незваных гостей усыпальниц ждет "жестокое наказание", а также заявление писателя Артура Конан Дойла, предположившего, что смерть Карнарвона могла быть связана с "элементалями" – духами, охранявшими покой фараона".

Ученые предполагают, что скоропостижная смерть египтолога могла быть вызвана аспергиллезом – болезнью, возбудителем которой являются споры плесневого гриба аспергилла, способного существовать в условиях гробницы.

Именно на это заболевание указывают симптомы, которые были отмечены в последние месяцы жизни Герберта.

Кроме того, добавляют они, в 1923 году 56-летний возраст, в котором скончался лорд Карнарвон, был практически равен средней продолжительности жизни для мужчин.

В апреле сообщалось, что новое исследование устанавливает связь между употреблением газировки, хлебобулочных изделий и пиццы с негативными последствиями для здоровья мозга и повышением вероятности преждевременной смерти.