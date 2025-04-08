Ученые наконец-то смогли узнать, что убило Тутанхамона

У ученых произошел прорыв в расследовании смерти фараона Тутанхамона, над разгадкой которой бились не один десяток лет. Результаты ДНК выявили вероятную причину его смерти, сообщает Zakon.kz.

Проанализировав останки Тутанхамона, исследователи обнаружили генетические доказательства, указывающие на то, что его ранняя смерть отчасти была вызвана многократными приступами малярии, пишет Daily Mail.

Эту болезнь, переносимую комарами, сегодня можно вылечить, но во времена Тутанхамона, более 3300 лет назад, она часто оказывалась смертельной.

"Тесты показывают, что Тутанхамон был заражен малярией, которая могла его убить", – заявил генеральный менеджер выставки "Тутанхамон" Тим Бэтти.

Анализ также идентифицировал бабушку и дедушку Тутанхамона как фараона Аменхотепа III и его царицу Тию, которые тоже умерли от малярии.

"Это еще один фрагмент большой головоломки, окружающей жизнь и смерть Тутанхамона", – сказал Бэтти.

Отдельный анализ ДНК показал, что мальчик-король был плодом инбридинга (близкородственные скрещивания), что привело к развитию у него ряда заболеваний, которые также могли способствовать его короткой продолжительности жизни.

Фараон Тут правил Египтом всего девять лет, прежде чем умер в возрасте 18 лет. Хотя его правление было недолгим, он остается одним из самых известных фараонов в истории в основном благодаря сенсационному открытию его гробницы в 1922 году.

В ходе раскопок, проведенных британским археологом Говардом Картером, были обнаружены почти нетронутые останки мальчика-короля, а также более 5000 артефактов.

Определить причину смерти мумифицированного человека сложно из-за ухудшения состояния останков с течением времени и самого процесса мумификации, который подразумевает удаление всех органов, за исключением сердца.

Однако ДНК может дать подсказки об истории здоровья мумифицированного человека. Исследование проводилось Национальным исследовательским центром, медицинским факультетом Каирского университета и двумя немецкими специалистами по ДНК. В 2000 году группа взяла образцы тканей из нескольких мумифицированных останков и объявила о результатах в этом году.

"Помимо генетической информации о семейных связях Тутанхамона, ДНК-тесты выявили дополнительную информацию, такую ​​как заболевания и наследственные проблемы, которые могли поразить Тутанхамона. Малярия лишь добавляется к многочисленным возможным причинам его смерти", – сказал Бэтти.

Исследователи склонны сделать выводы, что наиболее вероятной причиной смерти Тутанхамона стало совокупное воздействие некроза (болезнь Келера) и малярийной инфекции.

Тем временем в США ученые утверждают, что смогли "воскресить" вымершего лютоволка.