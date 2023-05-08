Димашу Кудайбергену подарили турецкий музыкальный инструмент
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В Анталье казахстанскому артисту Димашу Кудайбергену подарили национальный турецкий музыкальный инструмент, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте DimashNews, 6 мая певец выступил в курортном городе Турции с сольным концертом Stranger.
Также сказано, что на шоу приехали зрители из 44 стран мира.
"Специально для турецких поклонников он исполнил известную турецкую песню "Gesi Baglar". Гостеприимные хозяева преподнесли Димашу подарок – турецкий национальный музыкальный инструмент Баглама", – говорится в материале.
В ответ Димаш выразил глубокую благодарность турецкой земле за радушный прием, отметил общность казахской и турецкой культур.
Ранее на гастролях в Ереване Димаш Кудайберген сравнил гостеприимство казахов и армян.
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