Димашу Кудайбергену подарили турецкий музыкальный инструмент

В Анталье казахстанскому артисту Димашу Кудайбергену подарили национальный турецкий музыкальный инструмент, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте DimashNews, 6 мая певец выступил в курортном городе Турции с сольным концертом Stranger.

Также сказано, что на шоу приехали зрители из 44 стран мира.

"Специально для турецких поклонников он исполнил известную турецкую песню "Gesi Baglar". Гостеприимные хозяева преподнесли Димашу подарок – турецкий национальный музыкальный инструмент Баглама", – говорится в материале.

В ответ Димаш выразил глубокую благодарность турецкой земле за радушный прием, отметил общность казахской и турецкой культур.

Ранее на гастролях в Ереване Димаш Кудайберген сравнил гостеприимство казахов и армян.