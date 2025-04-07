Димаш встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау и подарил ее правнуку свои украшения
Фото: dimashnews
Пожилая мастерица из Мангистау Шархат Толемисова встретилась в Актау с Димашем Кудайбергеном, который подарил украшения ее маленькому правнуку, сообщает Zakon.kz.
Мастерица специально приехала на церемонию открытия фестиваля "Актау – культурная столица тюркского мира" и два дня участвовала в мероприятии, чтобы встретиться с певцом и лично вручить ему шашак, который она связала для любимого певца. Об этом передает пресс-служба акимата города Актау.
"Как мать, которая желает благополучия всей стране, я мечтала сделать особый шашак для сына нашей страны, который познакомил весь мир с казахами, и подарить этот подарок ему лично", – объяснила Шархат Толемисова и благословила Димаша.
Певец тоже не остался в долгу и на удивление присутствующих подарил, сопровождавшей мастерицу правнуку, перстень и цепочку с массивным кулоном.
В городе Костанае проживает 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов, который по сей день продолжает играть на домбре.
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