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Культура и шоу-бизнес

Димаш встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау и подарил ее правнуку свои украшения

Димашу сделала подарок мастерица из Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 06:16 Фото: dimashnews
Пожилая мастерица из Мангистау Шархат Толемисова встретилась в Актау с Димашем Кудайбергеном, который подарил украшения ее маленькому правнуку, сообщает Zakon.kz.

Мастерица специально приехала на церемонию открытия фестиваля "Актау – культурная столица тюркского мира" и два дня участвовала в мероприятии, чтобы встретиться с певцом и лично вручить ему шашак, который она связала для любимого певца. Об этом передает пресс-служба акимата города Актау.

"Как мать, которая желает благополучия всей стране, я мечтала сделать особый шашак для сына нашей страны, который познакомил весь мир с казахами, и подарить этот подарок ему лично", – объяснила Шархат Толемисова и благословила Димаша.

Певец тоже не остался в долгу и на удивление присутствующих подарил, сопровождавшей мастерицу правнуку, перстень и цепочку с массивным кулоном.

В городе Костанае проживает 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов, который по сей день продолжает играть на домбре.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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