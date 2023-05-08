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Кокшетау накрыл густой смог

Кокшетау накрыл густой смог Фото: pixabay
8 мая в Кокшетау жители наблюдают дым и резкий запах гари. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС Акмолинской области, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области.
  • Что у нас случилось? Весь микрорайон "Васильковский" в дыму!
  • В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать на улице и в квартирах пахнет гарью.
  • Не могли бы узнать, что произошло? С самого утра город накрыло дымом и стоит запах горелого, – пишут комментаторы в социальных сетях.


Тем временем, в ДЧС уточнили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается.

"Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее сообщалось, что в Петропавловске бушевал крупный пожар. Его потушили.

Кроме того, лесные пожары захватили российский регион: в Курганской области ввели режим ЧС.

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