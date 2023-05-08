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Батыры из Казахстана покорили Сеул

шоу батыров Фото: Instagram/daraboz_ethno
По Сеулу 7 мая гуляли казахские батыры. Артисты театра, облачившись в национальную одежду, демонстрировали искусство владения древним оружием кочевников, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает "Хабар 24", Мейрбек Советов и Расул Турежанов в театре несколько лет, хотя по профессии далеки от сферы искусства.

Мейрбек – по специальности юрист, Расул – фельдшер.

Рост под 2 метра парням достался от предков. Но, по словам батыров, стать выше помогают занятия спортом, особенно, подтягивание на турнике и плавание.

Казахстанские парни тут же завладели вниманием сеульцев – в Корее высокий рост считается одним из важных критериев привлекательности.

"Приехали из Алматинской области. В нашем роду были высокие люди. Дедушка по материнской линии был высоким. Я занимался боксом – мастер спорта".Мейрбек Советов, артист театра "Дарабоз – Этно батырлары"

Расул Турежанов добавляет, что работают в Илийской районной больнице, а театр батыров – хобби.

"Когда предложили представлять Казахстан, поднять казахстанский флаг, я с радостью согласился".Расул Турежанов

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