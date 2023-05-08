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Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно

Абдыгали Каймолдин Фото: скриншот видео
8 мая президент Касым-Жомарт Токаев за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне присвоил Абдыгали Каймолдину звание "Халық қаһарманы". Какой путь прошел герой времен Второй Мировой Войны, читайте на сайте Zakon.kz.

Телеканал "Хабар 24" выпустил сюжет о Абдыгали Каймолдине, который удостоился знака особого отличия – Золотой Звезды и ордена "Отан".

Оказалось что дедушка буквально два дня назад отметивший 100-летний юбилей, в 1941 году был еще школьником. Несмотря на это, он отправился на фронт одним из первых. За годы войны он успел принять участие и в легендарной Битве за Сталинград.

В интервью национальный герой РК рассказал, что главное для него не ордена, а чистое небо, сохраненная потомкам.

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"Пусть наши потомки никогда не увидят войны и того через что прошли мы. Кто-то стал инвалидом, потерял ноги, руки. Я хочу пожелать народу честности, любите и цените свой народ, и тогда он обязательно отплатит вам тем же. Возьмите к примеру Бауржана Момышулы. Он был верен своей родине", - сказал ветеран в интервью.

Также стало известно что у дедушки 9 внуков и 4 правнучки. Для них ветеран, как и для народа Казахстана эталон мужества и храбрости.

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