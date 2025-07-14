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Политика

Токаев направил телеграмму соболезнования родным ветерана ВОВ Абдыгали Каймолдина

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 16:52 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдина, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ветерана.

"Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который, будучи юношей, ушел на фронт и внес весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины. Имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

Сегодня, 14 июля, аким области Абай Берик Уали в своих социальных сетях сообщил о смерти ветерана.

"Светлый образ человека с высоким гражданским достоинством, настоящего патриота своей земли, навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования семье, родным, близким, потомкам усопшего, а также всему народу области Абай", – написал Уали.

Абдыгали Каймолдин родился 30 июня 1921 года в селе Абыралы Семипалатинской области. Его призвали на фронт в 1941 году. Был наводчиком, заряжающим, а потом – командиром орудия в противотанковой артиллерии на 76-миллиметровой артиллерийской установке. Принимал участие в боях по освобождению Харькова, воевал в составе 1-го Украинского, 3-го Белорусского, Прибалтийского фронтов под командованием маршала А. М. Василевского. Воевал в артиллерийской дивизии РГК – дивизии прорыва, которую отправляли на самые трудные участки перед пехотой.

В 1947-м был призван на службу на Семипалатинский испытательный ядерный полигон – обеспечивать охрану секретного объекта. После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах.

Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 год работал секретарем парткома совхоза "Турксиб", откуда ушел на заслуженный отдых.

За боевые заслуги награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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