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Аким области Абай поздравил ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы

Аким области Абай поздравил ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы Фото: акимат области Абай
В преддверие 78-й годовщины Дня Победы аким области Абай Нурлан Уранхаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщает Zakon.kz.

Аким области Абай поздравил ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы

В преддверие 78-й годовщины Дня Победы аким области Абай Нурлан Уранхаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Одной из первых аким области посетил участницу Великой Отечественной войны 95-летнюю Екатерину Краснянскую. 14-летним подростком в 1942 году она пошла работать в военный госпиталь санитаркой. Участвовала в боевых действиях на Волховском и Ленинградском фронтах. Награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Аким области Абай поздравил ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы

Фото: акимат области Абай

Екатерина Семеновна поблагодарила руководство области за поздравления и пожелала всем казахстанцам мирного неба над головой и крепкого здоровья.

ветеран ВОВ

Фото: акимат области Абай

В этот день глава области также поздравил с Днем Победы почетного гражданина Абайского района, труженика тыла Абдуали Имаханова.


ветеран ВОВ

Фото: акимат области Абай

96-летний аксакал за свой самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны награжден орденом СССР и многочисленными медалями. Именно он давал благословение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Вырастил и воспитал 10 детей. Сейчас он живет в Семее.

ветеран ВОВ

Фото: акимат области Абай

Ветеран поблагодарил акима области за внимание и поздравил соотечественников с наступающим праздником.

Каждому из ветеранов аким области вручил памятные подарки.

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Мухит Турсынали
Абайская область
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