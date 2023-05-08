В преддверие 78-й годовщины Дня Победы аким области Абай Нурлан Уранхаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщает Zakon.kz.

Аким области Абай поздравил ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы

В преддверие 78-й годовщины Дня Победы аким области Абай Нурлан Уранхаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Одной из первых аким области посетил участницу Великой Отечественной войны 95-летнюю Екатерину Краснянскую. 14-летним подростком в 1942 году она пошла работать в военный госпиталь санитаркой. Участвовала в боевых действиях на Волховском и Ленинградском фронтах. Награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: акимат области Абай

Екатерина Семеновна поблагодарила руководство области за поздравления и пожелала всем казахстанцам мирного неба над головой и крепкого здоровья.

Фото: акимат области Абай

В этот день глава области также поздравил с Днем Победы почетного гражданина Абайского района, труженика тыла Абдуали Имаханова.





Фото: акимат области Абай

96-летний аксакал за свой самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны награжден орденом СССР и многочисленными медалями. Именно он давал благословение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Вырастил и воспитал 10 детей. Сейчас он живет в Семее.

Фото: акимат области Абай

Ветеран поблагодарил акима области за внимание и поздравил соотечественников с наступающим праздником.

Каждому из ветеранов аким области вручил памятные подарки.