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Законодательство РК

В Костанае задержали полицейского, продававшего наркотики

В Костанае задержали полицейского, продававшего наркотики Фото: Zakon.kz
В Костанае задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.
"5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области, в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков".МВД РК

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование предусмотренное ч.3 ст. 297 УК РК.

Остальная информация в интересах следствия не разглашается.

Тем временем, в Актобе попутчики отобрали у подвозившего их полицейского деньги и оформили на него кредит.

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Костанай Костанайская область
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