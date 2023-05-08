В Костанае задержали полицейского, продававшего наркотики

В Костанае задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

"5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области, в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков". МВД РК

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование предусмотренное ч.3 ст. 297 УК РК.

Остальная информация в интересах следствия не разглашается.

Тем временем, в Актобе попутчики отобрали у подвозившего их полицейского деньги и оформили на него кредит.