Тренер, избивший на тренировке ребенка до смерти, не считает себя виновным

Тренер по самбо, обвиняемый в нанесении травм семилетнему воспитаннику, приведших к смерти мальчика, отказался признавать вину, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла во время тренировки в азербайджанском городе Сумгайыт. О своей невиновности Мехман Халилов заявил в суде города во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, передает media.az.

Апелляционная жалоба на решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца не была подана.

Тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер Евроигр Мехман Халилов, во время тренировочного процесса жестоко обращался со своим подопечным Фаридом Бакаровым. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.





В ходе следствия прокуратурой было доказано, что мальчик получил серьезную травму, в результате чего у него сломаны шейные позвонки. Позже он скончался в детской городской больнице.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мехман Халилов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.

Позже выяснилось, что Мехман Халилов не получал образования по специальности самбо.

Об этом заявил преподаватель Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС), главный тренер национальной сборной юных самбистов Ягуб Абдуллаев.