Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

Глава государства в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана в сопровождении почетного караула возложил венок и почтил память павших воинов минутой молчания, передает Акорда.

Скульптура солдата из бронзы высотой около 25 метров установлена на насыпном десятиметровом кургане. На стальных плитах увековечены имена защитников Отечества.

Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек.





Фото: akorda.kz





8-9 мая глава государства совершает рабочий визит в Россию. 8 мая он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам.

Затем президент возложил цветы к братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.



9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

17-19 мая президент Казахстана посетит Китай.