Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщает Zakon.kz.

Сразу после завершения военного парада, который в честь 80-летия Великой Победы проходил сегодня, 9 мая 2025 года, на Красной площади в столице России, главы государств проследовали на церемонию возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Кадрами церемонии поделилась пресс-служба Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, которые прошлись строем во время парада на Красной площади. Нашу страну на церемонии представлял парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.