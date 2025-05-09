Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщает Zakon.kz.
Сразу после завершения военного парада, который в честь 80-летия Великой Победы проходил сегодня, 9 мая 2025 года, на Красной площади в столице России, главы государств проследовали на церемонию возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
Кадрами церемонии поделилась пресс-служба Акорды.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, которые прошлись строем во время парада на Красной площади. Нашу страну на церемонии представлял парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
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