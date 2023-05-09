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Полуфинал Лиги Чемпионов: где посмотреть матч "Милан" - "Интер"

Полуфинал Лиги Чемпионов: где посмотреть матч "Милан" - "Интер" Фото: sports.kz
В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов В ночь с 10 на 11 мая за победу поборятся две ительянские команды: "Милан" и "Интер", сообщает Zakon.kz

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В Казахстане посмотреть матч "Милан" - "Интер" в прямом эфире можно будет на телеканале "Qazsport". Начало - в 01:00 по астанинскому времени.

В четвертьфинале "Милан" по сумме двух матчей победил другой итальянский клуб - "Наполи" (2:1), а "Интер" оказался сильнее в противостоянии с португальской "Бенфикой" (5:3).

Как сообщали ранее, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити" пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Мадриде. Начало – в 00:50 по астанинскому времени.

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