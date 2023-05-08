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Лига Чемпионов полуфинал: где посмотреть матч "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити"

Лига Чемпионов полуфинал: где посмотреть матч "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" Фото: Twitter.com/realmadrid/
Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Мадриде, сообщает Zakon.kz

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Казахстанские болельщики смогут увидеть в прямом эфире на телеканале "Qazsport".

Начало - в 00:50 по астанинскому времени.

Как сообщали ранее, в 1/4 финала Лиги Чемпионов "Реал" по сумме двух матчей уверенно прошел английский "Челси" (4:0), а "Манчестер Сити" победил немецкую "Баварию" (4:1).

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