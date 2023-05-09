К памятнику Рахимжана Кошкарбаева возложили цветы

Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева, сообщает Zakon.kz.

9 мая в честь Дня Победы госсоветник возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане, сообщили на сайте Акорды.



На мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, гражданского общества и молодежные активисты.

Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанских воинов, героически сражавшихся за Победу.

К памятнику Маншук Маметовой цветы возложил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

