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К памятнику Рахимжана Кошкарбаева возложили цветы

цветы Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева, сообщает Zakon.kz.

9 мая в честь Дня Победы госсоветник возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане, сообщили на сайте Акорды.

На мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, гражданского общества и молодежные активисты.

Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанских воинов, героически сражавшихся за Победу.

К памятнику Маншук Маметовой цветы возложил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

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