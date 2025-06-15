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Секретом долголетия поделилась 92-летняя китаянка

пенсионерка из Китая поразила людей физической подготовкой, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 01:56 Фото: pixabay
92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Jianghua TV, бабушка призналась, что выполняет в домашних условиях 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу. Кроме того, китаянка вращает обруч. По ее словам, на улице ей неудобно тренироваться.

Кроме того, для восстановления Ли каждый вечер держит ноги в горячей воде.

"Раньше у меня случались судороги в ногах, но после того, как я начала принимать ванны, это больше не повторялось", – заявила женщина.

Ранее сообщалось, что ест и делает человек, который хочет жить долго.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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