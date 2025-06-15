Секретом долголетия поделилась 92-летняя китаянка

92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Jianghua TV, бабушка призналась, что выполняет в домашних условиях 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу. Кроме того, китаянка вращает обруч. По ее словам, на улице ей неудобно тренироваться.

Кроме того, для восстановления Ли каждый вечер держит ноги в горячей воде.

"Раньше у меня случались судороги в ногах, но после того, как я начала принимать ванны, это больше не повторялось", – заявила женщина.

Chinese grandma, 92, wows public by completing 200 push-ups, 100 sit-ups dailyhttps://t.co/XheYGU6IFs — Meg Maggio (@megmaggio88) June 12, 2025

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