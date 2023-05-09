В Усть-Каменогорске пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры

В Усть-Каменогорске пожарные спасли женщину с ребенком во время пожара, который произошел на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

Дом находился на улице Металлургов. Огонь потушили на площади 5 квадратных метров, где горели мебель и личные вещи.

С видео со спасением поделились в ДЧС области.





Предварительными причина пожара — несоблюдение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, а также аварийный режим электрооборудования.

15 жителей дома самостоятельно покинули свои квартиры. Прибывшие на место огнеборцы вынесли газовый баллон и спасли женщину с ребенком из соседней квартиры с помощью спасательных капюшонов, которые защитили их от дыма и токсичных продуктов горения.

Фото: ДЧС ВКО

В ликвидации пожара принимали участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, таких как:

Вовремя устранять нарушения

Не использовать пожароопасную электропроводку

Уходя из квартиры, отключать все электроприборы и не включать их в одну розетку сразу

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