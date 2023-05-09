В Усть-Каменогорске пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры
Дом находился на улице Металлургов. Огонь потушили на площади 5 квадратных метров, где горели мебель и личные вещи.
С видео со спасением поделились в ДЧС области.
Предварительными причина пожара — несоблюдение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, а также аварийный режим электрооборудования.
15 жителей дома самостоятельно покинули свои квартиры. Прибывшие на место огнеборцы вынесли газовый баллон и спасли женщину с ребенком из соседней квартиры с помощью спасательных капюшонов, которые защитили их от дыма и токсичных продуктов горения.
Фото: ДЧС ВКО
В ликвидации пожара принимали участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава.
Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, таких как:
- Вовремя устранять нарушения
- Не использовать пожароопасную электропроводку
- Уходя из квартиры, отключать все электроприборы и не включать их в одну розетку сразу
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