Квартира загорелась в многоэтажке в Усть-Каменогорске

В одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска 29 октября на втором этаже в квартире произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

В МЧС рассказали, что по лестничному маршу эвакуированы пять человек, из них один ребенок, при помощи спасательных колпаков.

"Сотрудники МЧС благополучно вывели жителей на свежий воздух из задымленной зоны, не дав распространиться огню. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 35 кв. м. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ведомстве просят в случае пожара звонить по номеру 112.

Ранее огнеборцы потушили ночной пожар в частном секторе Уральска.