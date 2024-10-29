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Квартира загорелась в многоэтажке в Усть-Каменогорске

Квартира горела в многоэтажке ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:57 Фото: скриншот из видео
В одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска 29 октября на втором этаже в квартире произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

В МЧС рассказали, что по лестничному маршу эвакуированы пять человек, из них один ребенок, при помощи спасательных колпаков.

"Сотрудники МЧС благополучно вывели жителей на свежий воздух из задымленной зоны, не дав распространиться огню. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 35 кв. м. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ведомстве просят в случае пожара звонить по номеру 112.

Ранее огнеборцы потушили ночной пожар в частном секторе Уральска.

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