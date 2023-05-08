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Сильный пожар в пойме Иртыша в Павлодаре попал на видео

Сильный пожар в пойме Иртыша в Павлодаре попал на видео Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пойме Иртыша тушат сильный пожар. Огнем охвачена территория между городом Павлодаром и поселком Ленинский, сообщает Zakon.kz.

Пожарные обнаружили три очага возгорания, рассказал начальник пожарной части №5, поселка Ленинский, подполковника гражданской защиты Казбек Бейсекеев.


По его словам, первый и второй очаг локализовали первыми, третий тушили дольше. Делать это пришлось в пешем порядке, так как там нет подъездных путей для техники.

"Работали четыре человека личного состава органов гражданской защиты и три человека из добровольных пожарных формирований. Огонь тушили, используя пожарные хлопушки", - резюмировал ситуацию Казбек Бейсекеев.


В пресс-службе ДЧС Павлодарской области заявили, что пожар был ликвидирован в 19:57.

В Алматы на склоне Медеу, в Иле-Алатауском парке почти сутки продолжается пожар. Во время его тушения погиб 30-летний спасатель. Причиной пожара назвали поджог.

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Константин Вноровский
Павлодар
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