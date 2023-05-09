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Серьезное ДТП произошло ночью в Алматы

с участием трех автомобилей, троих пострадавших доставили в больниц Фото: Zakon.kz
В ​Жетысуском районе южной столицы в ночь на 9 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Троих пострадавших с различными травмами доставили в больницу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ночное ДТП произошло на пересечении улиц Жансугурова и Акпаева.

Автомобиль Honda Accord двигался по улице Жансугурова в северном направлении. Как только проехал улицу Акпаева, припарковался. За ним на огромной скорости неслись, "играя в шашки", Lexus IS и Mercedes.

Байгуя между собой и резко перестраиваясь из ряда в ряд, Lexus, не справившись с управлением, врезался в припаркованный автомобиль Honda.

Удар был такой силы, что Honda отбросило вперед, где она со всего маху врезалась в огромное дерево.

ночью 9 мая произошло серьезное ДТП

Фото: Zakon.kz

В это время Lexus начинает крутить по проезжей части, и он оказывается на полосе встречного движения. По счастливой случайности там не оказалось автомобилей. После этого Lexus вынесло на тротуар.

серьезное ДТП в Алматы 9 мая

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали оба водителя: Honda, который находился в салоне припаркованного авто, а также водитель Lexus и его пассажир. Всех троих госпитализировали в лечебные учреждения города. Mercedes покинул место ДТП.

серьезное ДТП в Алматы 9 мая

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что удар по автомобилю Honda был такой силы, что авто при столкновении с деревом получило не менее серьезный ущерб, чем от непосредственного столкновения с Lexus, – автомобиль искорежило до неузнаваемости.

ночью 9 мая в Жетысуском районе произошла авария

Фото: Zakon.kz

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Один человек погиб, еще двое получили травмы в ДТП на трассе в Жетысуской области 7 мая.

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