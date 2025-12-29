#Казахстан в сравнении
Происшествия

Массовое ДТП произошло ночью в центре Алматы: есть пострадавшие

Алматы, ДТП , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 23:41 Фото: Zakon.kz
В Алматы поздно вечером 29 декабря произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте аль-Фараби при движении в западном направлении, не доезжая проспекта Назарбаева.

Фото: Zakon.kz

По словам водителя автомобиля Mercedes, в его машину на высокой скорости сзади врезалась Toyota ED. От удара Mercedes потерял управление, выехал на полосу встречного движения, пересек разделительный бордюр и столкнулся с опорой дорожной развязки.

Фото: Zakon.kz

Toyota ED после столкновения также вылетела на встречную полосу, где на полном ходу протаранила автомобиль Hyundai Custin.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, в ДТП мог участвовать и четвертый автомобиль, однако серьезных повреждений он не получил и покинул место происшествия.

Фото: Zakon.kz

Участники аварии сообщили, что за рулем Toyota ED находился молодой водитель, который, предположительно, двигался с высокой скоростью и активно перестраивался из ряда в ряд. В момент одного из маневров произошло столкновение с Mercedes.

Фото: Zakon.kz

Информация о числе пострадавших уточняется. На место аварии прибыли несколько бригад скорой помощи, по предварительным данным, медицинская помощь понадобилась примерно четырем людям.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
