В ряде областей Казахстана сохраняется штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение по Казахстану на 10 мая. По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются на большей части республики, кроме Южного региона. Также в трех областях сохраняется пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 10 мая

На западе, северо-западе, севере Казахстана пройдут дожди с грозами, на северо-западе ожидается усиление дождей. На остальной территории страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. Ночью и утром на севере ожидается туман, днем на северо-западе – град.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 10 мая

В ночное время на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. В городе Уральске также ожидается гроза.

Ночью на севере и востоке Атырауской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается сильный дождь в ночное время, а в дневное время на западе области – гроза, а на севере – град. Ветер на севере и западе области с порывами до 15-20 м/с.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

В Кызылординской, Туркестанской областях и в городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер днем на северо-востоке области достигнет 15-20 м/с.

В дневное время на севере и в центре Костанайской области ожидаются сильный дождь и гроза, а на юге и востоке – град. Ветер на юге и востоке области будет иметь порывы до 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки до -2°C на поверхности почвы. В центре, на юге области – высокая пожарная опасность. В городе Костанае также ожидается гроза в дневное время.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

С 21:00 9 мая до 21:00 10 мая по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

С 21:00 9 мая до 21:00 10 мая по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.