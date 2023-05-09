В 283 км от Алматы зафиксировали землетрясение

Фото: Zakon.kz

9 мая в 12:12 по алматинскому времени Сеть сейсмических станций "СОМЭ" зарегистрировала землетрясение в 283 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

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