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В 283 км от Алматы зафиксировали землетрясение

В 283 км от Алматы зафиксировали землетрясение Фото: Zakon.kz
9 мая в 12:12 по алматинскому времени Сеть сейсмических станций "СОМЭ" зарегистрировала землетрясение в 283 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 283 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения 10.0.
  • Магнитуда MPV 4.5.
  • Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости не было.

9 мая утром алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 680 км от Алматы.

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Мухит Турсынали
Алматы
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