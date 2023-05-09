В 283 км от Алматы зафиксировали землетрясение
Фото: Zakon.kz
9 мая в 12:12 по алматинскому времени Сеть сейсмических станций "СОМЭ" зарегистрировала землетрясение в 283 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 283 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения 10.0.
- Магнитуда MPV 4.5.
- Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости не было.
9 мая утром алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 680 км от Алматы.
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