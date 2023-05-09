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В Кокшетау девочка-подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа

попытка суицида Фото: скриншот видео
Информация поступила в ЦОУ 9 мая около 16:10. По словам звонившего, его знакомая с намерением спрыгнуть, поднялась на крышу многоэтажки по улице Абая, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, к месту происшествия прибыл ближайший экипаж батальона патрульной полиции в составе Бейбита Садыкова и Адильхана Койбагар.

"Одним из первых прибыл сотрудник полиции Нариман Нуржаксин, находившийся в опорном пункте полиции. Увидев сидящую на краю девушку и мгновенно оценив ситуацию, полицейские не раздумывая бросились наверх. Счет шел буквально на секунды", – говорится в сообщении.

Добравшись до 12 этажа, правоохранители забрались на крышу, оттащили девушку от края и помогли спуститься вниз.

В настоящее время полицейские выясняют, что побудило 14-летнюю девочку пойти на такой отчаянный шаг.


Ранее, 6 мая, мужчина пытался спрыгнуть с моста в Астане.

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