Высокий огонь: в горах Алматы двое суток тушили горящий лес

Место, где произошел масштабный горный пожар, в народе называют "горельником». Возгорание произошло 7 мая в 23:52. Пожар локализирован еще вчера, но противопожарные работы ведутся до сих пор. За работой спасателей наблюдал корреспондент Zakon.kz.

Первое сообщение о пожаре ДЧС Алматы опубликовал утром, 8 мая, в своем телеграм-канале. В посте говорилось о том, что загорелся сухостой и валежник в малом алматинском лесничестве. Тушили пожар 27 сотрудников "Иле-Алатауского национального парка" и 22 работника ДЧС.

Фото: Zakon.kz

Чуть позже стало известно о том, что пожар распространился на площадь в 8 гектаров и в его ликвидации задействованы 42 сотрудника "Иле-Алатауского национального парка" и 32 работника ДЧС, 5 единиц техники, а также два вертолета "Казавиаспаса". С помощью авиации на очаги возгорания сбросили более 39 тонн воды.

Фото: Zakon.kz

В ходе тушения пожара, в первые часы борьбы с огнем, погиб сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков. Он погиб 8 мая в 01:24 при исполнении служебного долга. По предварительной информации, на пожарного упал горящий ствол дерева, травмировав ему голову. Также получил травму руки старший сержант гражданской защиты Оқасов Ерік.

Будто никто и не заметил

С раннего утра 9 мая сотрудники "Иле-Алатауского национального парка" продолжили работу по тушению возгорания. Они распиливали поваленные деревья с помощью бензопил, окапывали и увлажняли очаги тления с применением ранцевых аппаратов.

Фото: Zakon.kz

В лагерь, который разбили рядом с пожаром сотрудники ДЧС и национального парка, журналисты Zakon.kz приехали в воскресенье днем. Мужчины в камуфляжной форме обедали на траве.

Фото: Zakon.kz

Некоторые пожарные после тяжелой ночи пользовались несколькими минутами спокойствия и ложились отдохнуть на земле.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

При этом рядом с привалом пожарных шла совсем другая жизнь. Буквально в 20-ти метрах от спасателей в переполненном кафе играла музыка, с другой стороны, чуть выше лагеря, люди устраивали пикники. В округе было разбито не меньше десятка палаток. Мимо проходили иностранные туристы, которые активно фотографировали красивые виды гор.

Уставших огнеборцев и синий дым на склоне горы будто никто не замечал.

Восхождение опасно, тушение тем более

Проводить журналистов к границам возгорания согласился Даулет Жетписбаев, начальник противопожарной службы государственного национального парка.

"Стоит отметить, что этот пожар можно отнести к достаточно высокому уровню сложности. Тут везде сухостой. Осложняет условия работы очень крутой склон", – рассказал Даулет Жетписбаев.

Фото: Zakon.kz

Подниматься в гору действительно сложно даже налегке, а у пожарных тяжелая амуниция и емкости с водой. Тушить возгорание на склоне, крутизна, которого составляет 70 градусов, практически невозможно. Само по себе восхождение и работа на таких склонах опасны для жизни.

Фото: Zakon.kz

Бойся

При подъеме Даулет Жетписбаев просит обращать внимание на верх крутых склонов. Оттуда в любой момент может скатиться тяжелое бревно или валун. Необходимо периодически смотреть наверх, и если услышишь крик "Бойся!", то нужно резко отпрыгнуть в сторону.

Фото: Zakon.kz

Примерно через 10 минут тяжелого подъема мы встретили группу пожарных национального парка. Огнеборцы отдыхали у горной тропы. Рядом с ними пустые специальные ранцы для тушения водой. Вместимость такого ранца – 20 литров. Работает он по принципу ручного насоса. Пожарные посетовали, что этого запаса воды мало, хватает на 10-15 минут работы. Но, с другой стороны, больше не возьмешь – тяжело.

Фото: Zakon.kz

Путь до места возгорания занял около получаса. Здесь начиналась территория пожара. Земля буквально горела.

Фото: Zakon.kz

Местность окутана синим дымом, а под ногами – тлеющий пепел. Не нужно быть профессионалом, чтобы понять, что фонду парка нанесен большой ущерб.

Фото: Zakon.kz

Даулет Жетписбаев показывает на тлеющее бревно, лежащее на тропе.

"Буквально сегодня на этом месте стоял я и еще трое человек. Услышали шум сверху, только успели крикнуть "Бойся", как на место, где мы были, упал этот ствол. Отделались легким испугом. Но могли быть и жертвы", – поделился пожарный.

Фото: Zakon.kz

Человеческий фактор

Пока в ДЧС Алматы не называют причину крупного возгорания. Дознаватели еще ведут работы по ее установлению. Но предварительно к пожару привел человеческий фактор.

Фото: Zakon.kz

Спасатели напоминают: несмотря на то, что на некоторых склонах до сих пор лежит снег, пожароопасный сезон в горах в самом разгаре. Важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Безответственность и беспечность при обращении с огнем на природе может привести к непоправимым последствиям.