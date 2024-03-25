Двое туристов потерялись в горах Алматы
Фото: Zakon.kz
25 марта около 15:06 от МЧС поступило сообщение, что в горах Алматы ведутся поисково-спасательные работы, передает Zakon.kz.
Четыре сотрудника и один кинологический расчет направились в Медеуский район к Большому Алматинскому ущелью.
"Видео о своем местонахождении двое парней 19 лет предоставили дежурному ДЧС", – сообщили в ведомстве.
Спасатели следуют на место поисков.
Ранее двух пропавших людей нашли спасатели в степи в Атырауской области.
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