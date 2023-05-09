Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Недалеко от Алматы во время ультрамарафона погиб мужчина

смерть человека Фото: скриншот видео
Трагический инцидент произошел 9 мая. По сообщениям пользователей соцсетей, мужчина не добежал до финиша около 15 м, сообщает Zakon.kz.

Ультрамарафон проходил в долине реки Или. На выбор участникам давались дистанции: 1, 3, 15, 35, 50 и 100 км. Ближайший город от места старта – Алматы.

Смерть марафонца подтвердили в акимате Алматинской области. В данное время выясняются обстоятельства трагедии. 


Схожая ситуация произошла в Уральске в сентябре 2022 года. Тогда мужчина умер на поле во время футбольного матча.

Читайте также

Стали известны подробности гибели марафонца в Алматинской области

В Кокшетау девочка-подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа

Елена Беляева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
цветение
Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая
Как пройдет Парад Победы в Москве в этом году
Как пройдет парад Победы в Москве в этом году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления