Недалеко от Алматы во время ультрамарафона погиб мужчина
Фото: скриншот видео
Трагический инцидент произошел 9 мая. По сообщениям пользователей соцсетей, мужчина не добежал до финиша около 15 м, сообщает Zakon.kz.
Ультрамарафон проходил в долине реки Или. На выбор участникам давались дистанции: 1, 3, 15, 35, 50 и 100 км. Ближайший город от места старта – Алматы.
Смерть марафонца подтвердили в акимате Алматинской области. В данное время выясняются обстоятельства трагедии.
Схожая ситуация произошла в Уральске в сентябре 2022 года. Тогда мужчина умер на поле во время футбольного матча.
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